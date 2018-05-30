Красноярские садоводы пытаются вернуть автобусную остановку

Больше полугода активисты ОНФ вместе с садоводами из СНТ «Южное» пытаются восстановить нормальное движение автобуса 54 маршрута. За долгие годы остановочные павильоны пришли в негодность, и водители стали просто объезжать необорудованные площадки. В результате дачники, пенсионеры, женщины с маленькими детьми, по несколько км идут пешком вдоль трассы, подвергаясь опасности.