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Красноярские садоводы пытаются вернуть автобусную остановку
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Красноярские садоводы пытаются вернуть автобусную остановку 

АиФ Красноярск 8 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Больше полугода активисты ОНФ вместе с садоводами из СНТ «Южное» пытаются восстановить нормальное движение автобуса 54 маршрута. За долгие годы остановочные павильоны пришли в негодность, и водители стали просто объезжать необорудованные площадки. В результате дачники, пенсионеры, женщины с маленькими детьми, по несколько км идут пешком вдоль трассы, подвергаясь опасности.
«Ситуация непростая, необходимо разобраться, кто именно должен заниматься обустройством остановок общественного транспорта в таких случаях. Другой важный момент — трасса вплотную прилегает к территории заповедника «Столбы», где любое строительство запрещено. Мы приняли решение обратиться в Росавтодор и Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» с просьбой обустройства здесь автобусной остановки. Ситуацию будем держать на контроле», — заявил в интервью руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог», депутат Госдумы Юрий Швыткин.
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