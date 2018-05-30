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Во Владимире могут запустить автобусы до «Мегаторга»
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Во Владимире могут запустить автобусы до «Мегаторга» 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Во Владимире работники двух торговых центров — «Мегаторга» и «Ашан» — попросили мэрию запустить автобусы по Тракторной улице. Эта инициатива понравилась и местным жителям: тогда сумки с покупками не придется носить от остановки к остановке.
Однако перевозчики отнеслись к идее скептически. Они не уверены, что маршрут будет востребован.
Сейчас в мэрии изучают финансовую сторону вопроса. Если маршрут будет запущен, придется решить вопрос с выездом с Рокадки на улицу Северную — дороги там в плохом состоянии. А если пустить автобус с Тракторной по промзоне, он будет интересен лишь посетителями «Мегаторга».
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