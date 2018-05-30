Во Владимире могут запустить автобусы до «Мегаторга»

Во Владимире работники двух торговых центров — «Мегаторга» и «Ашан» — попросили мэрию запустить автобусы по Тракторной улице. Эта инициатива понравилась и местным жителям: тогда сумки с покупками не придется носить от остановки к остановке.

Однако перевозчики отнеслись к идее скептически. Они не уверены, что маршрут будет востребован.

Сейчас в мэрии изучают финансовую сторону вопроса. Если маршрут будет запущен, придется решить вопрос с выездом с Рокадки на улицу Северную — дороги там в плохом состоянии. А если пустить автобус с Тракторной по промзоне, он будет интересен лишь посетителями «Мегаторга».