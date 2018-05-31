Воронежцев позвали на автофлешмоб ко Дню России 

Организаторы просят присоединиться как можно больше автомобилистов. Участники группы «Местоположение ДПС Воронеж» во «ВКонтакте» пригласили воронежских водителей на автомобильный флешмоб ко Дню России, который отмечается 12 июня. Фигуру традиционно построят на парковке у АЗС «Лукойл» возле сити-парка «Град». Всех желающих ждут за несколько дней до праздника — в 20:00 пятницы, 8 июня. Как и прежде, организаторы флешмоба не сообщают, какую композицию построят, и лишь просят присоединиться как можно автомобилистов — необходимо «максимальное количество авто». По всем вопросам можно обращаться к Оксане Игоревне. Поздравление горожан автофлешмобами стало традицией для участников группы МДПС Воронеж с 2016 года. Екатерина Трещикова