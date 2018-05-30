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Высохшие туи на Московском шоссе заменят
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Высохшие туи на Московском шоссе заменят 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре подрядчикам реконструкции Московского шоссе вновь пришлось заняться озеленением дороги. Высохшие туи заменяют на новые.
— Работы стартовали 28 мая. Меняем туи, которые совсем не подают признаков жизни. Это участок в районе «Самарских автомобилей», — сообщили представители «Самаратрансстроя».
По их словам, проблема возникла в том числе из-за недостаточного полива.
— Мы предусмотренный полив по смете выполнили. Теперь эти работы должны проводить сотрудники «Агентства по содержанию дорог», — считают в подрядной организации.
Прокомментировали представители компании и состояние других деревьев, высаженных вдоль Московского шоссе.
Жители удивляются, почему саженцы до сих пор так выглядят
— Мы обходили данный участок. На большинстве деревьев есть листочки или почки. Деревья нужно поливать, чтобы они быстрее прижились, — говорят подрядчики.
Реконструкцию Московского шоссе начали в 2014 году. Сначала работы шли на участке от Мичурина до проспекта Кирова. Здесь поменяли дорожное полотно, оборудовали карманы для остановок общественного транспорта, заменили бордюрный камень, обновили старые и организовали новые пешеходные дорожки, поменяли опоры освещения. На пересечении Московского шоссе с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя» соорудили подземные пешеходные переходы.
Второй этап реконструкции — от проспекта Кирова до 23-го километра. Он включал в себя строительство двух тоннелей на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Движение по второму тоннелю в обе стороны открыли 23 июля. Машины по развязке на пересечении Московского шоссе и Кирова пустили в начале сентября.
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