Высохшие туи на Московском шоссе заменят

В Самаре подрядчикам реконструкции Московского шоссе вновь пришлось заняться озеленением дороги. Высохшие туи заменяют на новые.

— Работы стартовали 28 мая. Меняем туи, которые совсем не подают признаков жизни. Это участок в районе «Самарских автомобилей», — сообщили представители «Самаратрансстроя».

По их словам, проблема возникла в том числе из-за недостаточного полива.

— Мы предусмотренный полив по смете выполнили. Теперь эти работы должны проводить сотрудники «Агентства по содержанию дорог», — считают в подрядной организации.

Прокомментировали представители компании и состояние других деревьев, высаженных вдоль Московского шоссе.

Жители удивляются, почему саженцы до сих пор так выглядят

— Мы обходили данный участок. На большинстве деревьев есть листочки или почки. Деревья нужно поливать, чтобы они быстрее прижились, — говорят подрядчики.

Реконструкцию Московского шоссе начали в 2014 году. Сначала работы шли на участке от Мичурина до проспекта Кирова. Здесь поменяли дорожное полотно, оборудовали карманы для остановок общественного транспорта, заменили бордюрный камень, обновили старые и организовали новые пешеходные дорожки, поменяли опоры освещения. На пересечении Московского шоссе с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя» соорудили подземные пешеходные переходы.

Второй этап реконструкции — от проспекта Кирова до 23-го километра. Он включал в себя строительство двух тоннелей на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Движение по второму тоннелю в обе стороны открыли 23 июля. Машины по развязке на пересечении Московского шоссе и Кирова пустили в начале сентября.