Ещё
Тюменка выпрыгнула в окно, пытаясь избежать лечения в наркодиспансере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тюменка выпрыгнула в окно, пытаясь избежать лечения в наркодиспансере 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Накануне, 29 мая, из тюменского наркодиспансера сбежала девушка. По предварительным данным, она проходила там лечение. Но, не желая и дальше оставаться в стенах медучреждения, тюменка приняла решение убежать.
— Сообщение поступило в седьмой отдел полиции в 16:55. К нам обратилась мать девушки и медработники. Пациентка действительно сбежала из учреждения через окно, выпрыгнув со второго этажа. В настоящий момент она найдена и опрошена, — рассказала 72.ru Мария Новопашина, пресс-секретарь городского УМВД.
В ведомстве пояснили, что поиски тюменки длились недолго. Она сама выдала себя, обратившись во вторую городскую больницу. При падении со второго этажа девушка получила травмы и нуждалась в помощи врачей. Уже в больнице горожанку и встретили полицейские.
72.ru: последние новости
Топ-5 самых популярных марок автомобилей, на которых ездят тюменские чиновники Тюменские спасатели освободили девушку, застрявшую ночью в детских качелях Бетонные блоки, незаконно установленные у Рощино, уберут
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Утки парализовали движение в Москве2
На дорогах России появился новый способ обмана
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал52
Россиянам хотят запретить самостоятельную продажу авто19
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин11
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение