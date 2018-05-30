Тюменка выпрыгнула в окно, пытаясь избежать лечения в наркодиспансере

Накануне, 29 мая, из тюменского наркодиспансера сбежала девушка. По предварительным данным, она проходила там лечение. Но, не желая и дальше оставаться в стенах медучреждения, тюменка приняла решение убежать.

— Сообщение поступило в седьмой отдел полиции в 16:55. К нам обратилась мать девушки и медработники. Пациентка действительно сбежала из учреждения через окно, выпрыгнув со второго этажа. В настоящий момент она найдена и опрошена, — рассказала 72.ru Мария Новопашина , пресс-секретарь городского УМВД

В ведомстве пояснили, что поиски тюменки длились недолго. Она сама выдала себя, обратившись во вторую городскую больницу. При падении со второго этажа девушка получила травмы и нуждалась в помощи врачей. Уже в больнице горожанку и встретили полицейские.