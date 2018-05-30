«Нормальный, спокойный человек»: сводный брат стрелка на BMW рассказал о нападавшем

Владимир, свободный брат Кирилла Артюхи, который, предположительно, накануне на юге Москвы расстрелял из травмата прохожего, рассказал о своем родственнике. В интервью «360» он признался, что раньше не замечал за ним подобного поведения.

Как выяснилось, Кирилл работает помощником нотариуса — своего отца Игоря Артюхи. При этом Владимир признался, что редко общается как с отчимом, так и со свободным братом. Последний раз он видел обоих порядка двух-трех месяцев назад.

По информации СМИ, стрелок скрывается от полиции, однако Владимир не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения, сообщив, что о местонахождении сводного брата ему ничего неизвестно. О произошедшем он узнал накануне по телефону от матери и с тех пор никаких новостей не получал.

При этом, как отметил Владимир, происшествие стало для него полной неожиданностью. «Это нехорошо. Ранее агрессивные поступки за ним не наблюдались, он нормальный, спокойный человек», — сказал сводный брат стрелка. На вопрос собирается ли он помочь своему родственнику Владимир ответил, что прежде всего хочет разобраться в произошедшем, а потом уже предпринимать какие-то действия.

Инцидент произошел 29 мая у офисного здания на Донском проезде. 19-летний москвич Илья Гулешов сделал водителю иномарки замечание за опасную езду, после чего тот несколько раз выстрелил в прохожего.

Ранее «360» удалось пообщаться с матерью пострадавшего — Людмилой Гулешовой. Она рассказала, что ее сына успешно прооперировали и сейчас он чувствует себя удовлетворительно.