Из Деревни Универсиады хотят сделать интеллектуальный город

Интеллектуальный город из Деревни Универсиады планируют сделать в Казани, сообщает пресс-служба КФУ.

В Инженерном институте Казанского университета руководителю ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкату Минниханову презентовали результаты испытания беспилотного КАМАЗа. По словам доцента кафедры радиофизики Института физики КФУ Дмитрия Чикрина, разработчикам системы автопилотирования удалось создать функционирующий в любых дорожных условиях и условиях связи автопилот. Навигация осуществляется при помощи Wi-Fi и 4G, а в случае пропадания связи со спутником автопилот переходит в специальный УКВ-диапазон. При этом стоимость автопилота для одной машины — менее 200 тысяч рублей.

Также Дмитрий Чикрин рассказал, что в Казанском университете, помимо самой системы автопилота, разрабатываются и другие элементы «умной инфраструктуры» «города будущего». Здесь же есть станки и 3D принтеры, которые помогают воплощать фантазии ученых в жизнь гораздо быстрее. Единственная сложность — отсутствие территории, где можно было бы испытывать все элементы «города будущего». В качестве такого «города будущего» ректор КФУ Ильшат Гафуров предложил использовать Деревню Универсиады. По его словам, территория, обладающая собственными улицами и дорогами, как ни одна другая для этого подходит.

«Мы хотим из Деревни Универсиады сделать модельный интеллектуальный город. Первый вариант — это вариант шаттловый, в смысле перевозок по указанным точкам. Но возможен и транспорт по вызову», — отметил Ильшат Рафкатович Гафуров.