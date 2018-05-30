Казанская Деревня Универсиады станет городом будущего

КФУ собирается превратить Деревню Универсиады в город будущего с беспилотными автомобилями. В вузе считают, что это самая подходящая территория.

«Мы хотим из Деревни Универсиады сделать модельный интеллектуальный город. Первый вариант — это вариант шаттловый, в смысле перевозок по указанным точкам. Но возможен и транспорт по вызову», — приводит пресс-служба КФУ слова ректора Ильшата Гафурова

Недалеко от «Ривьеры» уже тестируют беспилотный микроавтобус.

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