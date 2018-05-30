В Воронеже создадут муниципальное предприятие для содержания ливнёвки 

Средства на покупку спецтехники выделят из областного и городского бюджетов. В Воронеже до конца года создадут муниципальное предприятие для содержания сетей муниципальной и бесхозяйной ливневой канализации. Об этом рассказал глава города Вадим Кстенин на заседании городской думы в среду, 30 мая. Предприятие будет специализироваться на круглогодичном обслуживании сетей. Средства на приобретение спецтехники выделят из муниципального и областного бюджетов. Их уже зарезервировали, рассказал Вадим Кстенин. Кроме того, мэрия разрабатывает программу развития ливневой канализации. Эту задачу в числе наиболее важных для города Вадим Кстенин назвал в апреле, в статусе кандидата в мэры озвучивая свою программу развития Воронежа перед конкурсной комиссией. В 2018 году городские власти провели уже два аукциона на содержание сетей ливневой канализации. Оба выиграла компания «РСУ-36». Ее работа обойдется городскому бюджету в 8,2 млн рублей. Елена Гончарова