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Аникеев хочет пустить автобусы по Тракторной и Рокадной дороге
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Аникеев хочет пустить автобусы по Тракторной и Рокадной дороге 

ТВ-МИГ 35 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса pbs.twimg.com  Мэрия Владимира рассмотрит инициативу самого богатого депутата России Григория Аникеева, который предложил запустить новый автобусный маршрут — по улице Тракторной и Рокадной дороге.
Интерес депутата Госдумы именно к данной территории не случаен. Как известно, в северной промышленной зоне расположены офисы и мясоперерабатывающие цеха группы компаний «АБИ Продакт», принадлежащей Аникееву. Владеет депутат и торговым центром «Мегаторг» на улице Тракторной. На сегодняшний день посетителям «Мегаторга» и «Ашана» сегодня очень неудобно добираться пешком до улицы Горького.
Отметим, что у перевозчиков особого интереса к новым маршрутам пока нет. По предварительным прикидкам, пассажиропоток через промзону будет слишком «пиковым», а вот в дневные часы автобусы, скорее всего, будут «возить воздух». К тому же мало кому из перевозчиков хочется пускать на разбитую Рокадную дорогу свои автобусы, да и организовать движение общественного транспорта на узкой «Рокадке» будет, конечно, не просто.
Установка новых павильонов на остановках потребует не один миллион рублей, и Аникеев готов взять все эти расходы на себя. Было бы неплохо, если бы депутат, зарабатывающий почти 500 тысяч рублей в час, взял бы на себя и расходы по ремонту Рокадной дороги и часть улицы Полины Осипенко, ведущей к мясокомбинату, с которого начинал свой бизнес-путь самый богатый депутат России.
Добавим, что в конце девяностых и начале «нулевых» по Тракторной уже ходили два маршрута автобусов, однако они просуществовали недолго.
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