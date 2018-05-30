Аникеев хочет пустить автобусы по Тракторной и Рокадной дороге

Фото с ресурса pbs.twimg.com Мэрия Владимира рассмотрит инициативу самого богатого депутата России Григория Аникеева , который предложил запустить новый автобусный маршрут — по улице Тракторной и Рокадной дороге.

Интерес депутата Госдумы именно к данной территории не случаен. Как известно, в северной промышленной зоне расположены офисы и мясоперерабатывающие цеха группы компаний «АБИ Продакт», принадлежащей Аникееву. Владеет депутат и торговым центром «Мегаторг» на улице Тракторной. На сегодняшний день посетителям «Мегаторга» и «Ашана» сегодня очень неудобно добираться пешком до улицы Горького.

Отметим, что у перевозчиков особого интереса к новым маршрутам пока нет. По предварительным прикидкам, пассажиропоток через промзону будет слишком «пиковым», а вот в дневные часы автобусы, скорее всего, будут «возить воздух». К тому же мало кому из перевозчиков хочется пускать на разбитую Рокадную дорогу свои автобусы, да и организовать движение общественного транспорта на узкой «Рокадке» будет, конечно, не просто.

Установка новых павильонов на остановках потребует не один миллион рублей, и Аникеев готов взять все эти расходы на себя. Было бы неплохо, если бы депутат, зарабатывающий почти 500 тысяч рублей в час, взял бы на себя и расходы по ремонту Рокадной дороги и часть улицы Полины Осипенко, ведущей к мясокомбинату, с которого начинал свой бизнес-путь самый богатый депутат России.

Добавим, что в конце девяностых и начале «нулевых» по Тракторной уже ходили два маршрута автобусов, однако они просуществовали недолго.