Губернатора просят расширить пр. Энергетиков

ЗакС Петербурга поддержал депутатский запрос Надежды Тихоновой губернатору Георгию Полтавченко о необходимости расширения пр. Энергетиков на участке у железнодорожного переезда.

Дело в том, что проспект резко сужается (до одной полосы в каждую сторону) перед железнодорожным переездом на участке между Якорной и Магнитогорской улицами. Из-за этого в этом месте регулярно образуется пробка.

В своем запросе Надежда Тихонова обращает внимание градоначальника на то, что планы по реконструкции пр. Энергетиков появились еще в 1980-х гг. Ранее депутат обращалась по этому поводу к вице-губернатору Игорю Албину , который сообщил, что в настоящий момент программа «Развитие транспортной сети Санкт-Петербурга» ориентирована на завершение строительства ранее начатых объектов и объектов, при этом, в Генплане на указанном участке предполагается строительство путепровода и двухуровневой развязки. Однако реализация этого проекта намечена лишь на 2020-2025 годы.

В связи с эти Надежда Тихонова призывает губернатора рассмотреть возможность оперативного демонтажа неиспользуемых железнодорожных путей и расширить пр. Энергетиков до 4 полос.