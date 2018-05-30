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Губернатора просят расширить пр. Энергетиков
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Губернатора просят расширить пр. Энергетиков 

АСН-Инфо 11 минут назад
Фото: АСН-Инфо
ЗакС Петербурга поддержал депутатский запрос Надежды Тихоновой губернатору Георгию Полтавченко о необходимости расширения пр. Энергетиков на участке у железнодорожного переезда.
Дело в том, что проспект резко сужается (до одной полосы в каждую сторону) перед железнодорожным переездом на участке между Якорной и Магнитогорской улицами. Из-за этого в этом месте регулярно образуется пробка.
В своем запросе Надежда Тихонова обращает внимание градоначальника на то, что планы по реконструкции пр. Энергетиков появились еще в 1980-х гг. Ранее депутат обращалась по этому поводу к вице-губернатору Игорю Албину, который сообщил, что в настоящий момент программа «Развитие транспортной сети Санкт-Петербурга» ориентирована на завершение строительства ранее начатых объектов и объектов, при этом, в Генплане на указанном участке предполагается строительство путепровода и двухуровневой развязки. Однако реализация этого проекта намечена лишь на 2020-2025 годы.
В связи с эти Надежда Тихонова призывает губернатора рассмотреть возможность оперативного демонтажа неиспользуемых железнодорожных путей и расширить пр. Энергетиков до 4 полос.
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