В Петербурге могут расширить проспект Энергетиков до четырех полос

Соответствующий запрос губернатору Полтавченко отправили парламентарии. Инициатором стала депутат ЗакСа Надежда Тихонова. По ее словам, местные жители часто обращаются к ней по поводу перегруженного проспекта Энергетиков.

По мнению инициатора обращения к градоначальнику, необходимо расширить магистраль до четырех полос и демонтировать неиспользуемый железнодорожный переезд. Однако такие работы пока запланированы только на 2020-2025 годы.

Кстати, планы по реконструкции проспекта Энергетиков появились еще в 1980-х гг. Однако за почти 40 лет так и не воплотились в жизнь. При этом в районе идет интенсивное жилищное строительство, но большая часть кварталов удалена от метро.