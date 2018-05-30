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В Петербурге могут расширить проспект Энергетиков до четырех полос
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В Петербурге могут расширить проспект Энергетиков до четырех полос 

АиФ Санкт-Петербург 15 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Соответствующий запрос губернатору Полтавченко отправили парламентарии. Инициатором стала депутат ЗакСа Надежда Тихонова. По ее словам, местные жители часто обращаются к ней по поводу перегруженного проспекта Энергетиков.
По мнению инициатора обращения к градоначальнику, необходимо расширить магистраль до четырех полос и демонтировать неиспользуемый железнодорожный переезд. Однако такие работы пока запланированы только на 2020-2025 годы.
Кстати, планы по реконструкции проспекта Энергетиков появились еще в 1980-х гг. Однако за почти 40 лет так и не воплотились в жизнь. При этом в районе идет интенсивное жилищное строительство, но большая часть кварталов удалена от метро.
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