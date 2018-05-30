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Член группы Anal Cunt залез на поручень эскалатора, упал и умер
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Член группы Anal Cunt залез на поручень эскалатора, упал и умер 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Lenta.ru
Гитарист группы Anal Cunt Джош Мартин скончался после падения с эскалатора. Музыканту было 45 лет, передает NME в среду, 30 мая.
Инцидент произошел в торговом центре в Провиденсе, штат Род-Айленд. Согласно отчету полиции, Мартин «дурачился и катался на поручне эскалатора», в результате чего упал с него на пол, ударившись головой о стол в зоне ресторанного дворика. Он получил травму головы, несовместимую с жизнью.
Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что рассматривают смерть Мартина как несчастный случай.
Anal Cunt — американская грайндкор-группа, образовавшаяся в 1988 году. Мартин вступил в коллектив в 1996-м. Anal Cunt перестала существовать со смертью лидера группы Сета Путнама — мужчина скончался в 2011 году в результате сердечного приступа. В дискографии коллектива насчитывается восемь студийных альбомов.
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