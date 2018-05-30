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С 1 июня в Перми изменится стоимость платной парковки
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С 1 июня в Перми изменится стоимость платной парковки 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Информация об изменении стоимости уже размещена на сайте «Парковочное пространство Перми» и в приложении. В ближайшее время данные обновят на паркоматах и щитах.
В центре Перми действует около 2500 платных парковочных мест. Их пиковая загруженность составила 92%. За год показатель вырос на 5%. Утверждена методика изменения размера платы, которая напрямую зависит от заполняемости парковочных мест.
По методике, тариф должен обеспечивать 80-90% заполняемость парковочных мест, при этом должны оставаться свободные места. На основании методики стоимость платы за парковки увеличивается с 15 до 20 рублей в час.
Система платных парковок в Перми заработала с 15 августа 2016 года. Она ограничена улицами Пушкина, Попова, Окулова (от ул. Г. Звезда до ул. Попова), Монастырской (от Перми-I до ул. Газеты Звезда), Советской (от ул. М. Горького до ул. Н. Островского) и Николая Островского.
Фото: пресс-служба администрации Перми
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