Киевский мост Патона оборудуют мобильным барьером 

Пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила, что проспект Соборности и мост Патона будут оборудованы системой перераспределения автомобильных потоков. В результате должна увеличиться пропускная способность этих дорог и увеличиться безопасность дорожного движения на них.
Система представляет собой несколько связанных между собой барьерных секций весом 450 кг каждая. С помощью специальной машины они будут переставляться между полосами. Этот процесс не будет мешать дорожному движению, поэтому перекрывать его нет необходимости, сообщает Национальный Промышленный Портал со ссылкой на UA.NEWS.
Как объяснили в КГГА, утром в сторону центра будут добавляться одна или две полосы. А вечером они будут убираться. Такую систему сейчас можно встретить на мосту Золотые ворота в Сан-Франциско и на мосту Теодора Рузвельта в Вашингтоне. Технико-экономической разработкой проекта займется КП «Центр организации дорожного движения». Финансирование будет осуществляться за счет кредитных средств.