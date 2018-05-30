Киевский мост Патона оборудуют мобильным барьером

Пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила, что проспект Соборности и мост Патона будут оборудованы системой перераспределения автомобильных потоков. В результате должна увеличиться пропускная способность этих дорог и увеличиться безопасность дорожного движения на них.

Система представляет собой несколько связанных между собой барьерных секций весом 450 кг каждая. С помощью специальной машины они будут переставляться между полосами. Этот процесс не будет мешать дорожному движению, поэтому перекрывать его нет необходимости, сообщает Национальный Промышленный Портал со ссылкой на UA.NEWS.