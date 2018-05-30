Остановка по требованиям. Сохранят ли нижегородцам популярные маршруты?

фото из архива редакцииОстановка по требованиям. Сохранят ли нижегородцам популярные маршруты?

Нижегородцев взбудоражила очередная транспортная новость: в начале июня истекает срок договоров у частных перевозчиков на 12 маршрутах, в том числе очень популярных у пассажиров. «Маршруты закроют? Как будем ездить?» — переживают жители областного центра. Но у городского департамента транспорта, как выяснилось, появилось нестандартное решение.

Закрыть нельзя оставить

В списке маршрутов, для которых подходит час икс, — №№ 25, 37, 41, 42, 46, 47, 60, 76, 78, 83, 90 и 98.

Такая постановка вопроса не на шутку напугала многих нижегородцев.

— Правильно, давайте совсем нас отрежьте от верхней части города, — саркастически говорят жители посёлка Дубравный на окраине Сормова, недавно лишившиеся маршрутки № 72. — Теперь и 76-ю маршрутку убрать — вообще красота!

Автобусы по этому маршруту идут от Дубравной через Московский район, Комсомольское шоссе, проспект Гагарина до автовокзала «Щербинки» и никогда не бывают пустыми. 78-я маршрутка по утрам и вечерам вообще идёт битком, то же по 47-му маршруту, да и по остальным — все они действуют давно, люди привыкли. И вдруг — закроют?!

Однако, как оказалось, столь радикальных мер не планируется.

— Некоторые маршруты частично изменятся, на других просто сменится перевозчик, — заверил пресс-секретарь городского департамента транспорта Сергей Клёнов . — Популярные маршруты сохранятся!

И, видимо, этим новым перевозчиком на пока ещё частных маршрутах станет «Нижегородпассажиравтотранс». В департаменте транспорта берут курс на увеличение доли муниципального транспорта в пассажирских перевозках. О таких планах заявила Елена Кузнецова , возглавившая департамент в середине марта.

Затянувшееся ожидание

Справится ли муниципальное пассажирское автопредприятие с обслуживанием новых маршрутов, если эти 12 линий к нему действительно перейдут, — вопрос открытый. Если в 2015 году в рейс выходили в среднем 485 автобусов, то в конце 2016-го — уже 395-405, то есть на 20 процентов меньше.

Сейчас, по словам директора предприятия Артёма Коновалова, работают 330 машин. Больше сотни автобусов, ещё не старых, вполне способных работать, стоят на приколе, потому что нет масла или запчастей для ремонта. Напомним, в апреле прокуратура Нижегородской области после проверки «Нижегородпассажиравтотранса» на предмет исчезновения с городских улиц автобусов-«гармошек» констатировала, что из 30 только семь работали, остальные уже по 7-10 месяцев простаивали — в основном из-за неисправности двигателя.

Сокращение числа автобусов на линиях нижегородцы сразу почувствовали.

— Муниципальных автобусов просто нет! 68-го приходится ждать по полтора часа, а после того как внедрили новую транспортную схему и у нас убрали 68-ю маршрутку, этот автобус у нас — единственная связь с верхней частью города, — с негодованием рассказала нам нижегородка Юлия Калашникова. — Я куда только ни писала, чиновникам департамента транспорта предлагала вместе со мной на остановке этот автобус подождать, на что они, конечно, не согласились. А однажды был случай: прождали 68-го больше часа, а у него на следующей же остановке сломались двери, всех высадили, деньги не вернули, сказали: ждите следующего или езжайте в автопарк, пишите заявление на возврат денег. В общем, ещё больше часа автобуса ждали!

Антикризис

В «Нижегородпассажиравтотрансе» не скрывают, что есть и кадровая недостаточность. В списке вакансий водители автобуса, кондукторы, диспетчеры, слесари, электромонтёры. Зарплата водителей указана в размере 27-40 тысяч рублей, кондукторов — 17-24 тысячи. Однако по апрельской зарплате на предприятии возникла задолженность — оказался заблокированным счёт, что с «Нижегородпассажиравтотрансом» за последние годы случалось уже не раз из-за различных долгов. Так что Артёму Коновалову , возглавившему предприятие в конце апреля, проблемы достались многолетние.

Однако в нижегородской мэрии полны уверенности в оживлении работы предприятия: разработана комплексная программа его развития, включая антикризисные меры. До конца года город планирует приобрести 400 автобусов как большой, так и средней вместимости. Идут переговоры о финансовой поддержке с правительством области.

Если всё пойдёт по плану, то потерю частных маршрутов нижегородцы ощутить не должны. Главное — чтобы переходный период не затянулся и не был болезненным.