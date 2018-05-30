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В Петрозаводске на два месяца отключили уличное освещение (видео)
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В Петрозаводске на два месяца отключили уличное освещение (видео) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Горожанин снял видео о том, как столица Карелии выглядит сейчас ночью. Мэрия Петрозаводска сообщила о том, что с 25 мая в городе отключено уличное освещение. Его не будет два месяца — до 25 июля. Это связывают с необходимостью проведения ремонтных работ на сетях.
Помимо плановых работ, специалисты осуществляют мероприятия по модернизации линий наружного освещения. Так, с начала 2018 года заменены опоры наружного освещения на улицах Повенецкой и Сегежской, в Ругозерском переулке и микрорайоне Соломенное. В сквере Машиностроителей на улице Мелентьевой были обновлены 23 светильника,
— рассказали в пресс-центре городской администрации. Петрозаводчане уже успели оценить этот шаг мэрии. Подписчик группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» снял видео о том, как город в эти дни выглядит ночью. Пешеходам и водителям с трудом удается разбирать дорогу во тьме.
По материалам: ptzgovorit.ru
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