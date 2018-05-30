Несколько советов от автоэкспертов по поводу экономии топлива

В топе последних новостей постоянно слышны новые цифры касательно цены на топливо. Горючее становится все дороже и дороже. На этом фоне предлагаем несколько простых советов от автоэкспертов по экономному расходу топлива.

Перерасход может быть вызван прежде всего разбалансировкой систем, связанных с подачей и воспламенением топлива. Следовательно для экономного потребления необходимо провести отладку и впредь содержать свой автомобиль в исправном состоянии.

Не злоупотребляйте использованием систем кондиционирования. Это тоже сэкономит некоторое количество горючего.

Заправляйте свой автомобиль на АЗС с проверенным качеством топлива. Кроме повышения расхода, некачественное горючее может привести к скорой поломке силового агрегата.

Поддерживайте в шинах оптимальное давление, рекомендованное заводом-изготовителем.

Старайтесь продумывать маршрут заранее, чтобы избежать лишних километров.