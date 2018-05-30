Что делать, если вас укусила змея?

Слышала, в Новоульяновске змея укусила мужчину в руку. У меня большой сад, и я встречаю частенько безобидных ужей, но бывают и гадюки. Как себя надо вести?

И. Комарова, п. Лесной

Змея укусила мужчину в область большого пальца правой кисти. Пострадавший решил, что справится без медицинской помощи. После отсасывания яда из раны, чего категорически нельзя было делать (так как во рту могли быть ранки и яд мог всасываться через них) у пациента произошел отёк верхней губы и языка. Пришлось срочно вызывать скорую помощь.

— Первую помощь при укусе змеи нужно оказывать незамедлительно: выдавить из ранки яд, обработать место укуса йодом, наложить стерильную повязку на место укуса, туго не перебинтовывая, — рассказывает заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко. — Травмированную конечность нужно обездвижить, приложить к месту укуса что-нибудь холодное, обеспечить покой, уложив пострадавшего в горизонтальное положение. Рекомендуется обильное питьё. Ни в коем случае нельзя отсасывать яд, прижигать место укуса, делать разрезы, давать пострадавшему алкоголь. Нежелательно вводить сыворотку-противоядие — при нарушении правил введения сыворотки могут наступить осложнения серьёзнее, чем от самого укуса. Смерть может наступить от анафилактической реакции.

— Пациенту было проведено симптоматическое лечение и дезинтоксикационные мероприятия, несколько дней он провёл в реанимации. Теперь пострадавший выписан и чувствует себя нормально. Если укуса змеи избежать не удалось, нужно как можно быстрее доставить пострадавшего в ближайшую больницу», — советует министр здравоохранения, семьи и социального благополучия области Рашид Абдуллов.

Отправляясь в места, где возможна встреча с ядовитыми змеями, медики рекомендуют иметь соответствующую одежду и обувь: плотные брюки с напуском на обувь и резиновые сапоги. Также пригодится длинная палка. Ей рекомендуется «прошуршать» траву перед собой, прежде чем идти вперед.

Чаще всего змеи нападают на человека для защиты, поэтому при встрече с ней лучше сохранять спокойствие, не убегать и не вызывать агрессию.