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Что делать, если вас укусила змея?
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Что делать, если вас укусила змея? 

АиФ — Ульяновск 31 минуту назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Слышала, в Новоульяновске змея укусила мужчину в руку. У меня большой сад, и я встречаю частенько безобидных ужей, но бывают и гадюки. Как себя надо вести?
И. Комарова, п. Лесной
Змея укусила мужчину в область большого пальца правой кисти. Пострадавший решил, что справится без медицинской помощи. После отсасывания яда из раны, чего категорически нельзя было делать (так как во рту могли быть ранки и яд мог всасываться через них) у пациента произошел отёк верхней губы и языка. Пришлось срочно вызывать скорую помощь.
— Первую помощь при укусе змеи нужно оказывать незамедлительно: выдавить из ранки яд, обработать место укуса йодом, наложить стерильную повязку на место укуса, туго не перебинтовывая, — рассказывает заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко. — Травмированную конечность нужно обездвижить, приложить к месту укуса что-нибудь холодное, обеспечить покой, уложив пострадавшего в горизонтальное положение. Рекомендуется обильное питьё. Ни в коем случае нельзя отсасывать яд, прижигать место укуса, делать разрезы, давать пострадавшему алкоголь. Нежелательно вводить сыворотку-противоядие — при нарушении правил введения сыворотки могут наступить осложнения серьёзнее, чем от самого укуса. Смерть может наступить от анафилактической реакции.
— Пациенту было проведено симптоматическое лечение и дезинтоксикационные мероприятия, несколько дней он провёл в реанимации. Теперь пострадавший выписан и чувствует себя нормально. Если укуса змеи избежать не удалось, нужно как можно быстрее доставить пострадавшего в ближайшую больницу», — советует министр здравоохранения, семьи и социального благополучия области Рашид Абдуллов.
Отправляясь в места, где возможна встреча с ядовитыми змеями, медики рекомендуют иметь соответствующую одежду и обувь: плотные брюки с напуском на обувь и резиновые сапоги. Также пригодится длинная палка. Ей рекомендуется «прошуршать» траву перед собой, прежде чем идти вперед.
Чаще всего змеи нападают на человека для защиты, поэтому при встрече с ней лучше сохранять спокойствие, не убегать и не вызывать агрессию.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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