Ford Transit стал наиболее частым выбором для машин инкассаторов

Как стало известно, в течении последних шести месяцев автокомпания Ford получила свыше 770 предзаказов на бронированную версию автомодели Transit.

По информации пресс-службы Ford Sollers, представляющей американский автобренд в России, среди актуальных именитых заказчиков многие российские банки.

Бронированными версиями указанной автомодели активно интересуются также частные компании, которые специализируются на спецдоставках, как например «Дельта/Финчер».

Автомобильная броня способна противостоять обстрелу как пистолетным калибром 5,45 мм, так и 7,62 как у того же АКМ-74.

В качестве дополнительных пакетов автопроизводитель предлагает оборудование телеметрии, способное отслеживать местоположение фургона, а также его состояние. Предлагается также видеоконтроль внутреннего и внешнего типа.