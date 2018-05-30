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Ford Transit стал наиболее частым выбором для машин инкассаторов
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Ford Transit стал наиболее частым выбором для машин инкассаторов 

Car.ru 28 минут назад
Фото: Car.ru
Как стало известно, в течении последних шести месяцев автокомпания Ford получила свыше 770 предзаказов на бронированную версию автомодели Transit.
По информации пресс-службы Ford Sollers, представляющей американский автобренд в России, среди актуальных именитых заказчиков многие российские банки.
Среди прочих: Сбербанк, Альфабанк, Райффазен Банк, Инкахран, Росинкас, а также РНКБ.
Бронированными версиями указанной автомодели активно интересуются также частные компании, которые специализируются на спецдоставках, как например «Дельта/Финчер».
Автомобильная броня способна противостоять обстрелу как пистолетным калибром 5,45 мм, так и 7,62 как у того же АКМ-74.
В качестве дополнительных пакетов автопроизводитель предлагает оборудование телеметрии, способное отслеживать местоположение фургона, а также его состояние. Предлагается также видеоконтроль внутреннего и внешнего типа.
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