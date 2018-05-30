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Строители трассы Симферополь — Мирный готовятся к возведению путепроводов
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Строители трассы Симферополь — Мирный готовятся к возведению путепроводов 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости Крым. На строительстве трассы Симферополь — Евпатория — Мирный ежедневно в среднем задействовано более 100 единиц техники и около 200 человек. Все работы ведутся по графику, сообщила пресс-служба госкомитета дорожного хозяйства Крыма.
В настоящее время из общей протяженности автодороги (24,5 км) работы ведутся на 12 км. При этом на нескольких участках проводятся земляные работы. «На сегодняшний день разработано грунта в выемке более 255 тыс. кубических м, выполнена геодезическая разбивка трассы, осуществлены работы по сгущению сети. Завершены работы по устройству 3 водопропускных труб, начаты работы на 7 железобетонных трубах. Развернуты подготовительные работы по строительству 4 путепроводов и 2 пешеходных переходов», — рассказали в ведомстве.
Строительство трассы Симферополь — Евпатория — Мирный
В пресс-службе добавили, что уже завершены подготовительные работы по обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов, а также связанные с научным сопровождением строительства спасательные археологические полевые работы — раскопки памятников археологии: курганов «Веселое-2», «Аэрофлотский», «Родниково».
В декабре 2017 года Служба автомобильных дорог Республики Крым заключила контракт на строительство объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь — Евпатория — Мирный». Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, было выдано разрешение на строительство. В феврале подрядчик приступил к выполнению работ. Их планируется завершить в сентябре 2020 года.
Трасса Симферополь — Евпатория — Мирный — это 4-полосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 120 км/ч. Первый этап протяженностью 24,5 км включает в себя 4 транспортных развязки, 6 путепроводов, 3 надземных пешеходных перехода.
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