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Оплаченные автомобильные штрафы отдадут дорожным фондам
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Оплаченные автомобильные штрафы отдадут дорожным фондам 

Парламентская газета 2 часа назад
С 1 января 2019 дорожные фонды регионов будут получать средства, собранные в виде штрафов с нарушителей правил дорожного движения. Речь идёт и о нарушениях, зафиксированных камерами видеонаблюдения. Соответствующий закон 30 мая одобрил Совет Федерации.
Сейчас власти субъектов распоряжаются этими штрафными деньгами на своё усмотрение. Автором поправок в Бюджетный кодекс выступил Минтранс после поручения президента Владимира Путина. Изменения должны увеличить объёмы средств дорожных фондов и повысить безопасность дорожного движения.
При этом Минтранс отказался от идеи отправлять в дорожные фонды доходы регионов от платных парковок, от платы за услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования, а также штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных.
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