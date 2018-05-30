Оплаченные автомобильные штрафы отдадут дорожным фондам

С 1 января 2019 дорожные фонды регионов будут получать средства, собранные в виде штрафов с нарушителей правил дорожного движения. Речь идёт и о нарушениях, зафиксированных камерами видеонаблюдения. Соответствующий закон 30 мая одобрил Совет Федерации

Сейчас власти субъектов распоряжаются этими штрафными деньгами на своё усмотрение. Автором поправок в Бюджетный кодекс выступил Минтранс после поручения президента Владимира Путина . Изменения должны увеличить объёмы средств дорожных фондов и повысить безопасность дорожного движения.

При этом Минтранс отказался от идеи отправлять в дорожные фонды доходы регионов от платных парковок, от платы за услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования, а также штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных.