Пострадавшего в аварии австралийца настигла смертельно опасная змея

Австралиец упал с мотоцикла и стал жертвой смертельно опасной змеи, пока ждал врачей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент случился в среду, 30 мая, в штате Квинсленд. По данным врачей, мотоциклист куда сильнее пострадал от укуса сетчатой коричневой змеи, чем от падения с транспортного средства. «Его доставили в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии», — заявил выехавший на вызов фельдшер. Он перевязал укушенную ногу мужчины жгутом, а по прибытии в больницу ввел противоядие.

Сетчатая коричневая змея считается одной из самых ядовитых змей в мире: отравление ее ядом вызывает головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, отказ почек, паралич и остановку сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходится на этот вид.

В конце апреля сообщалось об американце, пережившем за четыре года нападения медведя, акулы и змеи. «Я не знаю, можно ли назвать меня счастливчиком или невезучим», — признался он журналистам.