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Расследование «Ридуса» повлекло отключение интернета в целом районе
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Расследование «Ридуса» повлекло отключение интернета в целом районе 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Неизвестные топором перерубили кабель интернета в Ирбейском районе Красноярского края. Произошло это после громкого скандала вокруг недавнего расследования «Ридуса».
Через несколько часов после выхода статьи, обличающей коррупционные схемы местного главы района Игоря Анциферова, Ирбей погрузился в информационный вакуум. Местные власти решили проблему с коррупцией путем «вырубания» интернета во всем районе.
Как сообщил районный глава Ростелекома Николай Соломатов, связь пропала из-за механического повреждения сетевого кабеля.
Оказалось, что кто-то просто перерубил топором провода на высоковольтной опоре. Позже выяснилось, что кабель был перерублен в двух местах, именно там, где находились открытые участки.
Стоит отметить, схема расположения секретна и имелась только в администрации района и в районном отделении Ростелекома.
При этом следственные действия по случившемуся закончились, не успев начаться. Связь до сих пор не восстановлена, и когда поломку исправят так же не известно.
Таким образом, жители Ирбейского района уже вторую неделю живут без интернета и стационарной телефонной связи из-за вышедшей статьи о коррупции.
Как смею предположить, будучи автором красноярского расследования, глава района таким образом «наказал» нерадивых сельчан за проявление чрезмерной прыти в борьбе против тотальной вырубки сибирского леса.
Глава Верхнеуринского поселения Ирбейского района Андрей Григорьев, который практически в одиночку ведет борьбу с местными коррупционерами, рассказал о случившемся областным СМИ.
Между тем прибывшему на место происшествия автомобилю съемочной группы «Восточно-Сибирского ТВ» дорогу перегородил солидный черный внедорожник главы района.
«Словно в девяностые вернулись», — рассказал позже Григорьев. Из джипа вышел сам глава и его телохранитель, в приказном тоне они потребовали показать отснятое, стереть всё и убираться подальше.
«Не надо выносить сор из избы, а тебе вообще скоро конец», — пригрозил Анциферов недвусмысленным жестом в адрес Григорьева.
Впрочем сам Григорьев не робкого десятка, воевал на Донбассе, работает инструктором по армейскому рукопашному бою и спецтактике, тренирует молодых ребят в военно-патриотическом клубе «Каскад». Только привычная военная выдержка не позволила ему спровоцировать драку.
Однако местные журналисты не проявили отваги, испугавшись разборок, они на месте уничтожили видеозапись.
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