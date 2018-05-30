Расследование «Ридуса» повлекло отключение интернета в целом районе

Неизвестные топором перерубили кабель интернета в Ирбейском районе Красноярского края. Произошло это после громкого скандала вокруг недавнего расследования «Ридуса»

Через несколько часов после выхода статьи, обличающей коррупционные схемы местного главы района Игоря Анциферова, Ирбей погрузился в информационный вакуум. Местные власти решили проблему с коррупцией путем «вырубания» интернета во всем районе.

Как сообщил районный глава Ростелекома Николай Соломатов, связь пропала из-за механического повреждения сетевого кабеля.

Оказалось, что кто-то просто перерубил топором провода на высоковольтной опоре. Позже выяснилось, что кабель был перерублен в двух местах, именно там, где находились открытые участки.

Стоит отметить, схема расположения секретна и имелась только в администрации района и в районном отделении Ростелекома.

При этом следственные действия по случившемуся закончились, не успев начаться. Связь до сих пор не восстановлена, и когда поломку исправят так же не известно.

Таким образом, жители Ирбейского района уже вторую неделю живут без интернета и стационарной телефонной связи из-за вышедшей статьи о коррупции.

Как смею предположить, будучи автором красноярского расследования, глава района таким образом «наказал» нерадивых сельчан за проявление чрезмерной прыти в борьбе против тотальной вырубки сибирского леса.

Глава Верхнеуринского поселения Ирбейского района Андрей Григорьев , который практически в одиночку ведет борьбу с местными коррупционерами, рассказал о случившемся областным СМИ.

Между тем прибывшему на место происшествия автомобилю съемочной группы «Восточно-Сибирского ТВ» дорогу перегородил солидный черный внедорожник главы района.

«Словно в девяностые вернулись», — рассказал позже Григорьев. Из джипа вышел сам глава и его телохранитель, в приказном тоне они потребовали показать отснятое, стереть всё и убираться подальше.

«Не надо выносить сор из избы, а тебе вообще скоро конец», — пригрозил Анциферов недвусмысленным жестом в адрес Григорьева.

Впрочем сам Григорьев не робкого десятка, воевал на Донбассе, работает инструктором по армейскому рукопашному бою и спецтактике, тренирует молодых ребят в военно-патриотическом клубе «Каскад». Только привычная военная выдержка не позволила ему спровоцировать драку.

Однако местные журналисты не проявили отваги, испугавшись разборок, они на месте уничтожили видеозапись.