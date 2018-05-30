На Эльмаше снесли остановку, которая оказалась самовольной постройкой

На перекрестке улиц Баумана и Бабушкина сегодня снесли остановочный комплекс с продуктовым павильоном. По словам читателей, утром он работал, а днем его огородили сигнальной лентой и начали разбирать.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга E1.RU рассказали, что его снесли по их указанию.

— Остановочный комплекс признан самовольной постройкой в соответствии с постановлением администрации города. Администрации Орджоникидзевского района было предписано организовать вынос, — сообщили в мэрии.

В прошлом году на Уралмаше разобрали незаконный павильон микрозаймов. Он находился недалеко от остановки «ДК Лаврова».