Юные вешняковцы смогут узнать о контроле за ситуацией на дорогах города

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы в День защиты детей сделает необычный подарок юным москвичам.

В пятницу, 1 июня, в 16:00 детей приглашают на экскурсию в Ситуационный центр ЦОДД.

Именно здесь трудятся люди, благодаря которым нашему городу удаётся избежать хаоса и коллапса на дорогах. Центр занимается управлением всеми службами московского транспортного комплекса. Интеллектуальная транспортная система дает возможность держать под контролем ситуацию на дорогах. Для этого сотрудники центра активно используют камеры видеонаблюдения, светофорные объекты, детекторы парковочных мест и другие приспособления.

Экскурсанты узнают о работе Интеллектуальной транспортной системы, им расскажут, почему на дорогах появляются «пробки», как ведётся наблюдение за водителями.

Чтобы присоединиться к экскурсии, необходимо отправить заявку на электронную почт: press@gucodd.ru, написав в ней фамилию, имя, отчество и возраст юного экскурсанта.