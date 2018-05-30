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В Омске пенсионер выстрелил в школьника из пистолета
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В Омске пенсионер выстрелил в школьника из пистолета 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Вчера, 29 мая, около 21:00 в скорую помощью позвонили родители 13-летнего школьника. Они рассказали, что мальчик вернулся домой с травмой левого колена, сообщает Om1.
Подросток рассказал, что шёл домой после прогулки, когда ему в ногу что-то прилетело. Хоть трава и оказалась не опасной, полицейские выяснили, что произошло.
Оказалось, что 76-летний пенсионер вышел на балкон и решил проверить, как работает его пневматический пистолет. Мужчина специально не целился, но попал в ногу мальчика.
По факту несчастного случая проводится проверка. Полицейские выясняют, адекватен ли пенсионер, и есть ли у него разрешение на пневматическое оружие.
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