Ждем под дождем: на костромской автостанции так и не появились навесы для пассажиров

Как вы знаете, с недавних пор в Костроме автобусы пригородных маршрутов стали отправляться не с автовокзала на Кинешемском шоссе, а с автостанции на железнодорожном вокзале на площади Широкова. У пассажиров было время оценить удобство нового адреса. При нашем суровом и беспощадном климате на площадке, откуда отправляются автобусы, нет навеса от снега, дождя и палящего солнца. Он так и не появился. На автовокзале и на автостанции на Калиновском рынке подобные навесы были.

Дачники и жители окрестных поселков мечтают о том, чтобы у автостанции появилась войлочная юрта, хижина из пальмовых листьев или брезентовая палатка. Некоторые пассажиры путешествуют на пригородных автобусах не по своей воле. Например, больные ездят в районную больницу. И дополнительные испытания в таком состоянии им ни к чему. Да и среди путешествующих дачников немало пожилых людей.

Некоторые пассажиры в шутку предлагают написать в Монголию и попросить у тамошнего руководства юрту для автостанции. Россия простила Монголии миллиардный долг, и вполне уместно, как они считают, попросить юрту для костромичей как сувенир в память о хороших отношениях.