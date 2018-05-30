Ещё
Ждем под дождем: на костромской автостанции так и не появились навесы для пассажиров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ждем под дождем: на костромской автостанции так и не появились навесы для пассажиров 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Как вы знаете, с недавних пор в Костроме автобусы пригородных маршрутов стали отправляться не с автовокзала на Кинешемском шоссе, а с автостанции на железнодорожном вокзале на площади Широкова. У пассажиров было время оценить удобство нового адреса. При нашем суровом и беспощадном климате на площадке, откуда отправляются автобусы, нет навеса от снега, дождя и палящего солнца. Он так и не появился. На автовокзале и на автостанции на Калиновском рынке подобные навесы были.
Дачники и жители окрестных поселков мечтают о том, чтобы у автостанции появилась войлочная юрта, хижина из пальмовых листьев или брезентовая палатка. Некоторые пассажиры путешествуют на пригородных автобусах не по своей воле. Например, больные ездят в районную больницу. И дополнительные испытания в таком состоянии им ни к чему. Да и среди путешествующих дачников немало пожилых людей.
Некоторые пассажиры в шутку предлагают написать в Монголию и попросить у тамошнего руководства юрту для автостанции. Россия простила Монголии миллиардный долг, и вполне уместно, как они считают, попросить юрту для костромичей как сувенир в память о хороших отношениях.
Вообще, костромичей настораживает, как стремительно изменяется жизнь в Костроме, когда дело касается общественных мест и общественных интересов. Появилась автостанция без навесов, закрыты две публичные бани на улице Машиностроителей и на улице Ленина, вместо шикарных автобусов «Мерседес» и юрких современных европейских маршруток появились набитые «ПАЗики», в Заволжье перестали ходить троллейбусы, у моста рекордные пробки.
k1news.ru: последние новости
Рыбаки и садоводы ликуют: дорогу в поселок Прибрежный выровняли Ремонт трассы Кострома-Шарья: подведены первые итоги Пробку за Волгой сегодня устроили иногородние автолюбители
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал55
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин11
Названа цена новой Corolla Hatchback1
На дорогах России появился новый способ обмана
Skoda Octavia: красная-прекрасная
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение