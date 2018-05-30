Ждем под дождем: на костромской автостанции так и не появились навесы для пассажиров 

Как вы знаете, с недавних пор в Костроме автобусы пригородных маршрутов стали отправляться не с автовокзала на Кинешемском шоссе, а с автостанции на железнодорожном вокзале на площади Широкова. У пассажиров было время оценить удобство нового адреса. При нашем суровом и беспощадном климате на площадке, откуда отправляются автобусы, нет навеса от снега, дождя и палящего солнца. Он так и не появился. На автовокзале и на автостанции на Калиновском рынке подобные навесы были.
Дачники и жители окрестных поселков мечтают о том, чтобы у автостанции появилась войлочная юрта, хижина из пальмовых листьев или брезентовая палатка. Некоторые пассажиры путешествуют на пригородных автобусах не по своей воле. Например, больные ездят в районную больницу. И дополнительные испытания в таком состоянии им ни к чему. Да и среди путешествующих дачников немало пожилых людей.
Некоторые пассажиры в шутку предлагают написать в Монголию и попросить у тамошнего руководства юрту для автостанции. Россия простила Монголии миллиардный долг, и вполне уместно, как они считают, попросить юрту для костромичей как сувенир в память о хороших отношениях.
Вообще, костромичей настораживает, как стремительно изменяется жизнь в Костроме, когда дело касается общественных мест и общественных интересов. Появилась автостанция без навесов, закрыты две публичные бани на улице Машиностроителей и на улице Ленина, вместо шикарных автобусов «Мерседес» и юрких современных европейских маршруток появились набитые «ПАЗики», в Заволжье перестали ходить троллейбусы, у моста рекордные пробки.