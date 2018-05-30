Ещё
Пустить по воде: в Москве покажут хиты российского яхтенного рынка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пустить по воде: в Москве покажут хиты российского яхтенного рынка 

Forbes.ru 1 час назад
Фото: Forbes.ru
С 1 по 3 июня в Royal yacht club проходит яхтенная выставка Москвы, организованная редакцией журнала Motor Boat & Yachting. Из потенциальных хитов российского рынка: круизная Princess 62 английской верфи Princess с четырьмя каютами и просторным флайбриджем; английская Sunseeker Manhattan 65, мощная быстроходная моторная яхта с флайбриджем; флайбриджный круизер второго поколения польской верфи Galeon 440 Fly, с уютным салоном, удобным кокпитом и тремя каютами, что редко встречается на лодках такой длины.
На выставке покажут быстроходные и мореходные алюминиевые модели финского бренда ХО: XO 360 и XO DFNDR. XO 360 — передовая модель, в которой удачно сочетаются высокая скорость (более 40 узлов), безопасность и необременительность обслуживания. А XO DFNDR — маневренная лодка, нечувствительная к умеренной волне, управление которой напоминает спортивный автомобиль.
Antares 7 и Antares 8,8 — моторные лодки с рубкой и подвесными или стационарными двигателями французского холдинга Beneteau — стильные, функциональные модели с разумной организацией пространства на борту, высокими ходовыми и маневренными качествами.
Еще одна яхта, заслуживающая внимания, благодаря своей функциональной планировке, — Nimbus 380 Сoupe одной из крупнейших судостроительных верфей Скандинавии.
Наряду с продукцией зарубежных верфей, интерес посетителей должны вызвать универсальный открытый стеклопластиковый прогулочный катер Enigma 590 Cabrio и каютная модель Enigma 590 HT с хардтопом от московской компании «Энигма».
Модели всех трех брендов можно легко перевозить на трейлере за автомобилем.
А если говорить о нетрадиционных судах, стоит упомянуть Heliboat 209 — плавучий дом-дачу с площадью помещений от 160 кв. м, пригодный для круглогодичного проживания, оборудованный вертолетной площадкой.
Читайте также
Свистать всех на верфь: как выбрать свою первую яхту Восемь неочевидных мест для яхтинга в Европе
Forbes.ru: последние новости
Под колпаком: к чему приведет запрет продавать машины из рук в руки Чистый убыток « АвтоВАЗа» в 2015 году вырос втрое Подделки на дорогах. Зачем нужна проверка ОСАГО видеокамерами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал55
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин11
Названа цена новой Corolla Hatchback1
На дорогах России появился новый способ обмана
Skoda Octavia: красная-прекрасная
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение