Пустить по воде: в Москве покажут хиты российского яхтенного рынка

С 1 по 3 июня в Royal yacht club проходит яхтенная выставка Москвы, организованная редакцией журнала Motor Boat & Yachting. Из потенциальных хитов российского рынка: круизная Princess 62 английской верфи Princess с четырьмя каютами и просторным флайбриджем; английская Sunseeker Manhattan 65, мощная быстроходная моторная яхта с флайбриджем; флайбриджный круизер второго поколения польской верфи Galeon 440 Fly, с уютным салоном, удобным кокпитом и тремя каютами, что редко встречается на лодках такой длины.

На выставке покажут быстроходные и мореходные алюминиевые модели финского бренда ХО: XO 360 и XO DFNDR. XO 360 — передовая модель, в которой удачно сочетаются высокая скорость (более 40 узлов), безопасность и необременительность обслуживания. А XO DFNDR — маневренная лодка, нечувствительная к умеренной волне, управление которой напоминает спортивный автомобиль.

Antares 7 и Antares 8,8 — моторные лодки с рубкой и подвесными или стационарными двигателями французского холдинга Beneteau — стильные, функциональные модели с разумной организацией пространства на борту, высокими ходовыми и маневренными качествами.

Еще одна яхта, заслуживающая внимания, благодаря своей функциональной планировке, — Nimbus 380 Сoupe одной из крупнейших судостроительных верфей Скандинавии.

Наряду с продукцией зарубежных верфей, интерес посетителей должны вызвать универсальный открытый стеклопластиковый прогулочный катер Enigma 590 Cabrio и каютная модель Enigma 590 HT с хардтопом от московской компании «Энигма».

Модели всех трех брендов можно легко перевозить на трейлере за автомобилем.

А если говорить о нетрадиционных судах, стоит упомянуть Heliboat 209 — плавучий дом-дачу с площадью помещений от 160 кв. м, пригодный для круглогодичного проживания, оборудованный вертолетной площадкой.

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