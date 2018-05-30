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51-летняя москвичка скончалась после косметической процедуры
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51-летняя москвичка скончалась после косметической процедуры 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Обычный поход к косметологу закончился для 51-летней женщины трагедией, еще во время косметической процедуры ей стало плохо. Сотрудники столичной частной клиники вызвали скорую, видимо, собственной реанимационной бригады у медцентра не было. Приехавшие на место происшествия врачи, приняли решение немедленно госпитализировать женщину. Несмотря на то, что по дороге в больницу состояние пациентки оставалось стабильным, спасти ее не удалось. 51-летняя москвичка, к несчастью, скончалась.
"23 мая женщина обратилась в одну из частных клиник на северо-западе столицы. После оказания услуги клиентке стало плохо, она потеряла сознание", — рассказала «Комсомольской правде» Юлия Иванова, пресс-секретарь московского следственного управления СК РФ.
Отметим, что это уже не первая подобная трагедия. Так, в апреле этого года 32-летняя москвичка скончалась после операции по подтяжке груди. Сначала все шло хорошо, но потом у пациентки стал замедляться пульс. Врачи делали все возможное, чтобы ускорить сердцебиение, но у них ничего не вышло. Даже вызванная на подмогу бригада реаниматологов не смогла помочь. Москвичка скончалась из-за остановки сердца.
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