51-летняя москвичка скончалась после косметической процедуры

Обычный поход к косметологу закончился для 51-летней женщины трагедией, еще во время косметической процедуры ей стало плохо. Сотрудники столичной частной клиники вызвали скорую, видимо, собственной реанимационной бригады у медцентра не было. Приехавшие на место происшествия врачи, приняли решение немедленно госпитализировать женщину. Несмотря на то, что по дороге в больницу состояние пациентки оставалось стабильным, спасти ее не удалось. 51-летняя москвичка, к несчастью, скончалась.

Отметим, что это уже не первая подобная трагедия. Так, в апреле этого года 32-летняя москвичка скончалась после операции по подтяжке груди. Сначала все шло хорошо, но потом у пациентки стал замедляться пульс. Врачи делали все возможное, чтобы ускорить сердцебиение, но у них ничего не вышло. Даже вызванная на подмогу бригада реаниматологов не смогла помочь. Москвичка скончалась из-за остановки сердца.