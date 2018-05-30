Российским водителям готовят невиданную кару

Лишиться водительских прав в России, возможно, можно будет даже за провинности, никак не связанные с нарушениями ПДД. Инициаторами беспрецедентно жёстких наказаний выступили эксперты движения «За безопасность».

По информации издания «Петербургский формат», инициатива по лишению водительских прав жителей страны за новые провинности содержится в обращении, поступившем к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и депутатам ЗакСа от экспертов по безопасности.

Отлучать водителей от руля, предлагается, в частности, за купание в запрещённых местах и за купание и появление в общественных местах в пьяном виде. Срок лишения за такие провинности может составить полгода.

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По версии авторов инициативы, это поможет защитить добропорядочных граждан. Если человек «выпивает и безобразничает в общественных местах, создаёт угрозу для собственной жизни, значит рано или поздно сядет пьяным за руль и кого-нибудь убьёт или покалечит», — уверены общественники.

Предложения не носят безусловный характер и требуют широкого обсуждения на региональном и федеральном уровне.