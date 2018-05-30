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В Нижегородской области началась аккредитация такси для работы во время ЧМ-2018
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В Нижегородской области началась аккредитация такси для работы во время ЧМ-2018 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области объявило старт аккредитации легковых такси на время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
На официальном сайте министерства размещена форма заявления для участия в аккредитации и перечень необходимых документов. Въезд на стоянки около стадиона и на площадки Фестиваля болельщиков FIFA будет разрешен только аккредитованным такси.
Чтобы получить аккредитацию, таксомоторным компаниям нужно соответствовать обязательным требованиям. В частности, автомобили должны быть в исправном состоянии, а на крыше иметь шашечки и оранжевый фонарь. В салоне необходимо иметь информацию о водителе и разрешение на перевозку пассажиров.
У водителя должен быть стаж не менее трех лет и российское водительское удостоверение. Хорошее знание улиц Нижнего Новгорода, мест расположения достопримечательностей и основных инфраструктурных объектов также обязательны. Среди дополнительных требований — наличие терминала для безналичной оплаты.
С 13 июня в администрации Нижнего Новгорода будет работать круглосуточный колл-центр для сотрудников транспортной сферы, в том числе такси. Колл-центр будет также оказывать информационную поддержку иностранным гостям.
Аккредитованные таксисты получат специальные памятки, которые будут содержать англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадиона, телефоны экстренных служб. Заявки на аккредитацию будут приниматься до 13 июня.
Напомним, новое дорожное покрытие на улице Самаркандская не прошло экспертизу.
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