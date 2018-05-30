В Нижегородской области объявлена аккредитация такси на период проведения ЧМ-2018

В Нижегородской области объявлена аккредитация такси на период проведения ЧМ-2018Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области объявило старт аккредитации легковых такси во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ года в Нижнем Новгороде. На официальном сайте министерства (http://www.mintrans.government-nnov.ru/) в разделе «новости» размещено уведомление о проведении аккредитации, а также форма заявления для участия в аккредитации и перечень необходимых для предоставления документов.

Как сообщили в региональном минтрансе, аккредитация подразумевает подтверждение соответствия автомобиля и водителя требованиям федерального законодательства. Чтобы получить аккредитацию, таксомоторным компаниям нужно соответствовать нескольким обязательным требованиям, в частности автомобили должны быть в исправном техническом состоянии, иметь опознавательные знаки в виде шашечек такси и оранжевого фонаря на крыше. В салоне должна быть размещена информация о водителе и разрешении на перевозку.

В министерстве также отметили основные требования к водителям такси. Общий водительский стаж должен составлять не менее трех лет и иметь национальное российское водительское удостоверение. Таксисты должны ориентироваться в Нижнем Новгороде, знать основные достопримечательности города, а также места расположения крупных отелей, тренировочных площадок, перехватывающих парковок и стадиона. Дополнительным требованием является наличие терминала для безналичной оплаты.

Въезд на стоянки и посадочные площадки вблизи стадиона и площадки Фестиваля болельщиков FIFA будет разрешен только аккредитованным такси.

«На базе администрации города с 13 июня 2018 года в круглосуточном режиме будет функционировать колл-центр для сотрудников транспортной сферы, в том числе автомобилей такси, сотрудники которого будут предоставлять информационно-справочную поддержку иностранным лицам, прибывающим в Нижний Новгород в рамках мероприятий ЧМ-2018», — сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов

Кроме того, таксистам планируется выдать специальные памятки, которые будут содержать англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадиона, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок.

Как сообщили в министерстве, заявки на аккредитацию будут приниматься до 13 июня 2018 года (до 10.00). Необходимо направить соответствующее заявление на электронную почтуtaxi@mintrans.kreml.nnov.ru либо по факсу 8 (831) 422−36−59. Заявления также принимаются по адресу: Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.63 Б, кабинет №26/4 (3 этаж) с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — до 17.00.