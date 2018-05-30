Десятки перекрестков в Бишкеке оснастят видеокамерами

Тридцать перекрестков Бишкека до конца года оснастят камерами видеонаблюдения. Проект по контролю за нарушениями на дорогах заработал в Кыргызстане в апреле и показал свою эффективность, сообщает «МИР 24».

Сейчас камеры работают на шести перекрестках. За месяц они зафиксировали почти 70 тысяч нарушений. В основном это превышение скорости.

Пока система видеонаблюдения работает в тестовом режиме. Чтобы привлечь к ответственности нарушителей, нужно принять ряд законов. Этим занимается Минюст

Государство планирует привлечь к проекту местных инвесторов. Тендер на реализацию проекта объявят осенью.

«Автоматизированная система для электронного протокола была разработана местными IT-специалистами. Техническая реализация проекта была передана государственной регистрационной службе. Мы сейчас начали работать над техническим заданием, разрабатываем единые технические требования, и в течение месяца мы его уже выдадим», — пояснил председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызстана Бакыт Шаршембиев

Проект «Безопасный город» вводится для профилактики аварий на дорогах. Только за прошлый год в Кыргызстане в ДТП погибли 900 человек, среди них 104 ребенка.

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