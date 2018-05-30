Ретро рулит. В Майкопе прошёл «Автофестиваль-2018»

Выставка ретроавтомобилей и современных внедорожников и байков, искусство автотюнинга и машины, собранные на заказ, показательные заезды раллистов и выступление спасателей МЧС — всё это увидели жители и гости республиканской столицы на «Автофестивале-2018».

Авто с историей

Организованный Адыгейской общественной организацией автомобилистов «Достойный выбор» и опытно-экспериментальной базой МГТУ автофестиваль памяти водителя-инструктора Кима Хацаца превратил пер. Автостроителей в настоящую ярмарку мастеров — ретроавтомобили, собранные кулибиными из Адыгеи, Кубани и Ставрополья, собрали сотни зрителей разного возраста. История каждой из 40 автомашин — уникальна.

«Увидел, как в металлолом сдали ржавый каркас «Победы», не утерпел — забрал себе. Детали собирал около десяти лет. Хотелось, чтобы детали и панель в салоне тоже «победными» были, из той же серии и выпуска. Прошерстил весь интернет, изучил подноготную «Победы», закупил запчасти. В принципе, «Победу» собрал из трёх машин. Всё из одной серии, каждая деталь, вплоть до приборной панели. На полное восстановление автомобиля понадобилось 2 года», — рассказал о красавице «Победе» предприниматель из ст. Гиагинской Сергей Глухота.

В стиле гонки

Восстановленные практически с нуля «Запорожцы» и «Волги», советские «копейки», мотоцикл «Минск» и мопед «Рига», французский веломопед 1968 г. стали украшением фестиваля, а внедорожники — участниками заездов на специально подготовленной трассе, выполненной в стилистике горных гонок, с рытвинами и ухабами. Своё мастерство показали и раллисты Майкопского государственного технологического университета.

Но самыми зрелищными стали выступления сотрудников МЧС и медиков Центра медицины катастроф. Они продемонстрировали алгоритм действий при ДТП.

«Мы хотели, чтобы люди увидели, к каким страшным последствиям могут привести нарушения правил на дороге», — рассказал председатель Адыгейской общественной организации автомобилистов «Достойный выбор» Магомет Намитоков.