Четыре причины оклеить автомобиль пленкой

Оклейка автомобиля виниловой пленкой — услуга, которая оказалась на волне популярности всего несколько лет назад. До этого российские автомобилисты даже не предполагали, что у пленки могут быть такие преимущества, и что в ряде случаев куда рентабельнее выбирать именно ее, а не стандартную окраску.

Поменять цвет

Если вы хотите поэкспериментировать, попробовать новый цвет для корпуса своего авто, но при этом не хотите сильно тратиться, и тем более менять что-то в документах — пленка становится вашим выбором. Не понравилось? Передумали? Хотите вернуть авто привычный вид? Пленка просто снимается. Однако в этом случае стоит отдельно отметить, что снять без проблем можно только хорошую, специализированную автомобильную пленку, нанесенную мастерами своего дела.

Попробовать интересный дизайн

Никто не говорит, что пленка должна быть однотонной. Учитывая наличие ассортимент всевозможных вариантов, на корпус авто можно нанести буквально что угодно. Это открывает особые перспективы для тех, кто хочет выделиться на дороге, но оставить для себя возможность вернуть все «как было». Как и в случае с предыдущим пунктом, если соблюдать определенные правила, вы с легкостью сможете «откатиться» к своему привычному варианту ЛКП. Добавьте к этому возможность поиграть с фактурой, попробовать матовые или «карбоновые» варианты. Аналогичная ситуация с брендированием и нанесением логотипов — с пленкой сделать это гораздо проще.

Защитить авто

Конечно, от серьезных повреждений пленка не защитит, зато станет препятствием для массы неблагоприятных дорожных факторов. Хорошая пленка защитит и от сколов, и от царапин, от всех тех мелких камушков, гравия и мусора, которые повреждают ЛКП. Более того, пленка служит барьером для ультрафиолетовых лучей, которые со временем откровенно портят «родную» краску и делает ее выцветшей. Таким образом оклейка пленкой Мытищи повысит срок службы авто и положительно отразится на товарном виде ТС, когда вы захотите его продать.

Оклейка такси

Как известно, для того чтобы легально работать в такси в Москве и области, автомобиль должен быть соответствующего цвета. Красить его — проблематично и не так рентабельно с финансовой точки зрения. Куда проще посетить специализированный центр и доверить оклейку профессионалам.