В Вологодской области ошибки видеофиксации нарушений ПДД будут исправлять сами полицейские

Депутаты предлагают наделить должностных лиц органов ГИБДД самостоятельно, без подачи жалобы гражданина, отменять постановления по делам об административных правонарушениях, которые были вынесены на основании данных некорректно работающих камер фото-видео фиксации.

«Такие случаи были и в нашей области и в других регионах. Так в прошлом году одна из камер фото— и видеофиксации, установленная на федеральной трассе Вологда — Новая Ладога, более двух с половиной месяцев работала некорректно — завышала скорость проезжающих машин на 10-20 км/ч», — рассказала председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

В результате более 10 тысяч автомобилистов были неправомерно привлечены к административной ответственности за превышение скорости. Однако из всех вынесенных постановлений была отменена только пятая часть, которую оспорили граждане и прокуратура области.

Законопроектом вологодские депутаты предлагают решить эту проблему путем дополнения главы 30 Кодекса об административных правонарушениях РФ отдельной статьей, предоставив возможность сотрудникам ГИБДД самостоятельно отменять вынесенные ранее ошибочные постановления.