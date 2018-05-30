«Уралуправтодор»: разговор на границе

Показывать свою работу надо на решении сложных задач. В этом уверен начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов. За несколько лет его работы в этой должности не только кардинально преобразились десятки километров дорог, а в целом изменился взгляд на 2 тысячи километров федеральных автотрасс в четырех субъектах Федерации. Команда Борисова последовательно доказывает — если дорогами занимаются не дураки, то про две беды России можно забыть.

С лета прошлого года СМИ Свердловской области с интересом наблюдают, как под руководством «Уралуправтодора» возвращается к жизни участок трассы М-5 от Екатеринбурга до границы Среднего и Южного Урала. Бетонные плиты на шестидесяти с небольшим километрах были уложены в начале 80-х годов. Плановый капремонт не состоялся спустя 20 лет, потом 30…

А между тем Сысертский район, по которому проходит трасса Екатеринбург-Челябинск, считается «уральской Рублевкой». Экологически чистый, но бездорожный. Назвать дорогой четырехполосную бетонку, на стыках которой вспоминается стиральная доска, язык не повернется.

Осенью прошлого года «Уралуправтодор» выиграл спор со свердловским ГИБДД. Суть дискуссии — примыкание к М-5 Екатеринбургской кольцевой автодороги. Долгие годы транспортные потоки там регулировал светофор, из-за которого потоки превращались в бесконечные пробки. Борисов предложил решить проблему разворотными петлями. Гаишники предрекали рост ДТП из-за новой схемы движения.

Прошло более полугода. «Борисовские» петли работают, как часы. ГИБДД ошиблась.

Отправившись в конце мая с екатеринбургскими журналистами по трассе М-5, Борисов предложил для начала взглянуть на надземные переходы неподалеку от кольцевой разворотной развязки.

Два «пешеходника» стали первыми, но не последними на этой автодороге. Они оборудованы подъемниками для подъема инвалидной или детской коляски. Рядом остановочные комплексы, где предусмотрены биотуалеты. Это, вообще, новелла. Умывальник, обогреватель, дверь на замке, который можно открыть, связавшись с диспетчером по домофону. От вандалов уберегает видеонаблюдение. Людям нравится.

Отсутствие критики — показатель качества. В минувшем году команда Борисова наслушалась критики свердловских дорожных монстров по поводу «варягов», которые выиграли часть аукционов «Уралуправтодора» на Среднем Урале. Тезис «понаехали тут» подкреплялся скептическими прогнозами, что дорожники из Иваново и Владимира не смогут выполнить свои обязательства. Начальник ФКУ резонно парировал — работа рассудит.

Ивановское ДСУ-1 как раз и делало разворотную развязку. Сегодня их штабной лагерь надо искать на границе с Челябинской областью. С апреля до октября им предстоит капитально отремонтировать пять с половиной «приграничных» километров.

Но, чтобы добраться до этого участка, надо проехать почти 50 километров по «стиральной доске». Даже рессоры хорошего туристического автобуса не спасают от тряски. Но вот ведь советская «бетонка» — она станет доброй основой для дороги XXI-го века!

Стоимость капитального ремонта одного километра дороги I-й категории не должна превышать 130 миллионов рублей. Реконструкция (с выкорчевкой бетонки) обойдется в два раза дороже. По итогам аукциона ДСУ-1 приводит участок трассы в нормативное состояние по цене 110 миллионов рублей за километр.

Судить неспециалисту, дороги ль дороги, занятие бесполезное. Главный вопрос в том — что получит потребитель?

Старую бетонку тщательно очищают, затем покрывают органо-минеральной смесью, сверху идет слой крупнозернистого асфальта, а венчает этот «пирог» щебеночно-мастичный асфальтобетон. В зависимости от состояния бетонного основания толщина «пирога» — от 16 до 22 сантиметров. Его украшает термопластиковая разметка.

Как рассказал журналистам главный инженер «Уралуправтодора» Александр Бедусенко, межремонтный срок для такой дороги — 12 лет. Пара президентских сроков.

Закономерен вопрос — когда же помчат автомобили по трассе с ветерком? Прогнозная дата — октябрь 2019 года.

В этом году дорожникам предстоит модернизировать 22 километра М-5. Как ожидается, после аукциона в июле начнется ремонт 16-километрового участка. А два участка (14 +10 километров) ждут дорожников в будущем году.

На время ремонта водителям, конечно, придется сбросить скорость. Из четырехполосной дорога заужается вдвое. Но зато впереди разрешенная скорость до 110 километров в час. Можно догадываться, какие в реальности цифры будут на спидометре некоторых любителей быстрой езды.

А вот асфальтоукладчик ДСУ-1 проходит за час всего-то 90 метров. За ним колонна многотонных катков. Каждый снабжен GPS-трекером, чтобы заказчик и подрядчик могли проследить за работой. Плюс к тому за укладочным звеном в круглосуточном режиме ведется видеонаблюдение. А еще за подрядчиком наблюдают независимые инженеры-резиденты. Можно ли в такой ситуации не доложить асфальт или уложить его криво?

Руководители «Уралуправтодора» в ответ на этот вопрос иронично улыбаются. В принципе не исключено — человеческий фактор, но кто с тобой будет работать дальше?

На свердловском участке М-5 наглядно видно, как воплощается в жизнь приоритетный проект «Безопасные качественные дороги». Убитая бетонка становится трассой европейского качества. Но такая работа по плечу дорожным компаниям, на вооружении которых современные технологии и техника.

По словам Алексея Борисова, безудержно демпинговать на дорожных аукционах, лишь бы заполучить контракт, теперь равносильно самоубийству. 70% в цене контракта — это материалы. Выиграть у конкурента можно лишь за счет снижения себестоимости работ и прибыли. А рискует победитель обеспечением, которое может доходить до 30% от стоимости и гарантирует качество работы в первые полгода эксплуатации дороги.

По статистике ежедневно на отрезке Екатеринбург — граница с Челябинской областью фиксируется около 22 тысяч автомобилей. С учетом сближения столиц двух субъектов Федерации этот поток будет лишь нарастать. И потому скоростная М-5 нужна позарез. Это — дорога в будущее.

Дмитрий БУЗДАЛОВ