Депутат посоветовал водителям «включать голову» перед питерским «мостом глупости»

Вячеслав Лысаков заявил НСН, что не знает, как бороться с глупостью автолюбителей, пытающихся проехать под низким мостом на габаритных газелях.

Депутат питерского ЗакСа Алексей Цивилев обратился к вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину с просьбой посодействовать разрешению проблемы так называемого «моста глупости», пишет «Фонтанка» . Такое народное имя получил путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги за регулярные ДТП, которые происходят из-за низкого расположения арки моста. Так, недавно по стечению обстоятельств в день рождения города мост отметил своеобразный «юбилей» — 150-я газель не смогла пройти под ним из-за сужающегося купола. Такие происшествия случаются регулярно, несмотря на наличие предупреждающих знаков на въезде.

Парламентарий предлагает властям Северной столицы оборудовать подъезд к мосту подвесными ограничителями высоты, предупреждающими водителей, а также провести работы по углублению дорожного покрытия под ним.

О том, почему «мост глупости» так притягивает автомобилистов, предлагая испытать судьбу, и какое решение поможет закрыть вопрос, НСН пообщалась с главой общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутатом Госдумы Вячеславом Лысаковым. Он заверил — пока проезд не углубили, водителям нужно включать голову. Иных лекарств от глупости наука пока не придумала.

«Мне тут сложно что-то сказать, я не знаю, какие там подъездные пути, есть ли альтернативные пересечения, я не питерец. Но надо знать реалии, местность, чем вызвано стремление некоторых чудаков проехать под мостом, если его купол имеет явное снижение. Если есть альтернативный объезд, проезд, значит, им надо пользоваться. Мне сложно судить, но против глупости человеческой сложно что-либо придумать. Это некий обман зрения — ты въезжаешь, а дальше видишь поверхность моста, которая идёт на снижение. Если есть предупредительные надписи, что ещё нужно сделать? Включить голову. К сожалению, некоторые этого не делают. А как уменьшить число глупцов на свете, к сожалению, наука не нашла ответа на этот вопрос», — заметил Лысаков.