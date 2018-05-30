Лишние маршрутки в Рязани нужно убрать — Любимов

В 2019 году в Рязани разработают обновленную схему городских маршрутов муниципального и коммерческого транспорта. Об этом 30 мая на пресс-конференции сообщил глава региона Николай Любимов

Напомним, ранее власти города рассказали о планах по отмене трех троллейбусов. А позже объявили о банкротстве автоколонны 1310.

Любимов отметил, что троллейбусы полностью убирать с улиц Рязани нельзя, но в то же время необходимо оптимизировать маршруты и ликвидировать излишки маршрутных такси.

«Коммерческие маршруты будут оптимизированы после того, как будет получена подтвержденная транспортная схема города, — отметил губернатор. — Мы ведем предварительную работу с компанией, которая успешно работала в других городах. Но уже сейчас эксперты говорят, что коммерческого транспорта в Рязани слишком много. Кроме того, предприниматели не имеют своего автопарка и не отвечают за состояние транспорта и водителей».