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Лишние маршрутки в Рязани нужно убрать — Любимов
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Лишние маршрутки в Рязани нужно убрать — Любимов 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В 2019 году в Рязани разработают обновленную схему городских маршрутов муниципального и коммерческого транспорта. Об этом 30 мая на пресс-конференции сообщил глава региона Николай Любимов.
Напомним, ранее власти города рассказали о планах по отмене трех троллейбусов. А позже объявили о банкротстве автоколонны 1310.
Любимов отметил, что троллейбусы полностью убирать с улиц Рязани нельзя, но в то же время необходимо оптимизировать маршруты и ликвидировать излишки маршрутных такси.
«Коммерческие маршруты будут оптимизированы после того, как будет получена подтвержденная транспортная схема города, — отметил губернатор. — Мы ведем предварительную работу с компанией, которая успешно работала в других городах. Но уже сейчас эксперты говорят, что коммерческого транспорта в Рязани слишком много. Кроме того, предприниматели не имеют своего автопарка и не отвечают за состояние транспорта и водителей».
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