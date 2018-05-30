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Суд присяжных в Неваде оправдал мага Копперфилда
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Суд присяжных в Неваде оправдал мага Копперфилда 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Американский иллюзионист и шоумен Дэвид Копперфилд проявил неосторожность, но не должен нести материальную ответственность за травмы, полученные британцем Гэвином Коксом во время участия в одном из трюков мага. К такому выводу пришел суд присяжных штата Невада, сообщает
NBC News
Кокс подал иск о нанесении ему магом ущерба по неосторожности на шоу в Лас-Вегасе в 2013 году. Британец, будучи зрителем, добровольно принял участие в одном из номеров шоу. В ходе трюка под названием «Счастливый номер 13» (Lucky#13) он вместе группой из еще 12 зрителей должен был таинственно исчезнуть со сцены, а затем «волшебным образом» появиться в другом конце зала.
Но Кокс упал во время процедуры исчезновения-появления. При этом мужчина получил несколько ушибов, в том числе вывих плеча, и был госпитализирован. Также, по его словам, у него было диагностировано поражение головного мозга. В своем иске Кокс утверждал, что потратил на лечение 400 тысяч долларов, и требовал возместить их.
В прошлом месяце суд штата Невада, рассматривающий жалобу Кокса, обязал Копперфилда
раскрыть секрет трюка
с исчезновением. В результате выяснилось, что после того, как занавес опускается, участники номера бегут по переходам гостиничного комплекса Las Vegas MGM.
Кокс заявил, что в одном из переходов на полу была строительная пыль, на который он и поскользнулся. Однако Копперфилд утверждал, что сам ранее в тот день пользовался этим переходом, и там было чисто.
В результате присяжные посчитали, что две компании Копперфилда, отель Las Vegas MGM, а также ремонтировавшая в это время помещения отеля строительная фирма проявили неосторожность. Однако факты таковы, что в конечном счете только Кокс несет ответственность за свои травмы. В справедливости претензий Кокса присяжных не убедило и то, что адвокаты истца отыскали и привели в суд трех женщин, которые рассказали, как в разные годы участвовал в этом трюке и тоже получили травмы.
Приговор означает, что истец не может требовать возмещения денежного ущерба, пояснила пресс-секретарь суда Мэри Энн Прайс.
Копперфилд во время суда говорил, что до Кокса за 20 лет исполнения этого трюка ни разу ни от кого не слышал жалоб о полученных травмах — ни в Лас-Вегасе, ни в других городах. В 2015 году номер был убран из репертуара.
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