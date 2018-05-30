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В Красноярске на ул. Вавилова 1,5 месяца будет идти ремонт трубопровода
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В Красноярске на ул. Вавилова 1,5 месяца будет идти ремонт трубопровода 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
С 31 мая по 15 июля в Красноярске на ул. Вавилова будет проходить капитальный ремонт магистрального трубопровода. В этот период движение автомобилей на участке от пер. Вузовский до ул. Западной будет осуществлять по временной схеме.
«Во время ремонта будет перекрыто обе полосы дороги в направлении КРАСТЭЦ на двух участках улицы Вавилова. Тем не менее проехать можно будет в двух направлениях — движение в местах проведения работ будет осуществляться в двухстороннем режиме за счет разделения потоков автотранспорта на оставшихся двух полосах дороги. Проведение работ согласовано с администрацией Красноярска и дорожными службами города», — сообщили теплотранспортной компании.
Как заверили в компании, ремонт теплосети не скажется на подаче горячего водоснабжения потребителям. На период ремонта теплоэнергетики заблаговременно смонтировали временные трубопроводы. Исключением станет лишь период проведения гидравлических испытаний в данном районе, которые идут в настоящее время и будут завершены 7 июня.
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