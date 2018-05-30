Электрички Казанского направления не останавливаются на пяти платформах из-за повреждения контактной сети

Электрички Казанского направления в сторону области временно не останавливаются на платформах «Ильинская», «Отдых», «Кратово», «42 км» и «Фабричная», сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Сегодня в 15:45 на перегоне Быково-Раменское Казанского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд №6566 Москва-47 км. По предварительной информации, произошло частичное повреждение провода контактной сети. На место оперативно выехали бригады железнодорожников для восстановления провода и возобновления движения электрички. Причины произошедшего устанавливаются. Обращаем внимание пассажиров, что временно пригородные поезда в сторону Москвы следуют без посадки и высадки на платформах «Ильинская», «Отдых», «Кратово», «42 км» и «Фабричная», так как соседние пути не оборудованы пригородными платформами. Также в пути задержано два пригородных поезда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на период работ диспетчерский аппарат МЖД организовал пропуск составов из Москвы по соседним путям. Также возможны точечные корректировки в расписании электричек.

Диспетчерский аппарат МЖД работает над сокращением интервалов и вводом в штатный режим движения поездов на Казанском направлении.