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Электрички Казанского направления не останавливаются на пяти платформах из-за повреждения контактной сети
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Электрички Казанского направления не останавливаются на пяти платформах из-за повреждения контактной сети 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Электрички Казанского направления в сторону области временно не останавливаются на платформах «Ильинская», «Отдых», «Кратово», «42 км» и «Фабричная», сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
«Сегодня в 15:45 на перегоне Быково-Раменское Казанского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд №6566 Москва-47 км. По предварительной информации, произошло частичное повреждение провода контактной сети. На место оперативно выехали бригады железнодорожников для восстановления провода и возобновления движения электрички. Причины произошедшего устанавливаются. Обращаем внимание пассажиров, что временно пригородные поезда в сторону Москвы следуют без посадки и высадки на платформах «Ильинская», «Отдых», «Кратово», «42 км» и «Фабричная», так как соседние пути не оборудованы пригородными платформами. Также в пути задержано два пригородных поезда», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на период работ диспетчерский аппарат МЖД организовал пропуск составов из Москвы по соседним путям. Также возможны точечные корректировки в расписании электричек.
Диспетчерский аппарат МЖД работает над сокращением интервалов и вводом в штатный режим движения поездов на Казанском направлении.
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