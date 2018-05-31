График движения поездов на Казанском направлении МЖД нарушен после повреждения кабеля вандалами

На перегоне Раменское-Бронницы Казанского направления Московской железной дороги устраняются последствия повреждения кабеля вандалами, сообщили в пресс-службе МЖД.

«На перегоне Раменское-Бронницы Казанского направления МЖД неизвестные лица повредили кабель, питающий устройство регулировки движения поездов в автоматическом режиме, в результате чего несколько светофоров показывают запрещающий для движения сигнал поездам в сторону Москвы. На месте работают аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. Движение поездов в сторону столицы не приостановлено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на участке диспетчеры пропускают составы по специальному режиму — поезда проходят участок, снижая скорость. Это обеспечивает безопасность перевозок и позволяет пропускать поезда. Также ситуация отразилась на пригородных поездах, выполняющих рейсы на участках Москва-Раменское-Шиферная-Голутвин.