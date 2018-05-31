Ещё
График движения поездов на Казанском направлении МЖД нарушен после повреждения кабеля вандалами
Далее:
Читайте также:
Ещё

График движения поездов на Казанском направлении МЖД нарушен после повреждения кабеля вандалами 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
На перегоне Раменское-Бронницы Казанского направления Московской железной дороги устраняются последствия повреждения кабеля вандалами, сообщили в пресс-службе МЖД.
«На перегоне Раменское-Бронницы Казанского направления МЖД неизвестные лица повредили кабель, питающий устройство регулировки движения поездов в автоматическом режиме, в результате чего несколько светофоров показывают запрещающий для движения сигнал поездам в сторону Москвы. На месте работают аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. Движение поездов в сторону столицы не приостановлено», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на участке диспетчеры пропускают составы по специальному режиму — поезда проходят участок, снижая скорость. Это обеспечивает безопасность перевозок и позволяет пропускать поезда. Также ситуация отразилась на пригородных поездах, выполняющих рейсы на участках Москва-Раменское-Шиферная-Голутвин.
Агентство «Москва»: последние новости
Авиационные бригады ЦЭМП в столице начнут работать круглосуточно в тестовом режиме с 1 июня Строительство пересечения на М9 «Балтия»-Веледниково-Лешково в Истре начнут в июне Восьмилетний мальчик утонул в реке в Орехово-Зуевском районе
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге11
Бензин становится все дороже195
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин19
Полицейский маскарад: водителя заковали и избили19
Бензин округляет глаза7
Видео
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение