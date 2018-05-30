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В Воронеже малышка провалилась в люк
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В Воронеже малышка провалилась в люк 

Вести Воронеж 56 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Инцидент произошёл в Сомово. Девочка дошкольного возраста провалилась в открытый люк в Санаторном переулке в микрорайоне Сомово, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управы Железнодорожного района. Мать ребёнка написала заявление в управу с просьбой разобраться в ситуации в среду, 30 мая. Сам инцидент произошёл несколько дней назад — 25 мая. К счастью, ребёнок не пострадал. — Заявление горожанки будет оперативно рассмотрено. Люк — это часть бесхозяйной канализации. Сегодня его прикрыли, чтобы никто больше не провалился. Но скоро отверстие и вовсе ликвидируют — скорее всего, засыплют, — уточнили в управе. Екатерина Трещикова
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