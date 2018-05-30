«Где дороги?»: сгинь в трясине

Советский район, небольшой посёлок ТОС «Кирово» неподалёку от Бердского шоссе. Так ездят по местной улице Тёплая. Жители жалуются, что глубокие лужи никогда не исчезают, а дорогой никто не занимается.

«Мой дедушка попал в аварию на заезде с правого берега на Димитровский мост. Он не заметил, что нет решётки ливневой канализации, — когда заметил, начал уходить от попадания в эту дырку, попал туда одним колесом. Были повреждены элементы подвески на 20 000 рублей. Позвонили в коммунальные службы, они приехали через 40 минут, а пока мы их ждали, в эту яму влетели ещё несколько автомобилей», — рассказывает читатель Денис.

«Центр города, Державина — Семьи Шамшиных. Проклятое место — нормального асфальта в этом месте не было никогда», — сообщает нам читатель Илья.

«После спила не убирают ветки, загорожен проход, людям приходится лазить между забором, мне в том числе. Но узко и неудобно — упала лицом о магазин», — жалуется жительница Вокзальной магистрали.

«Дом 229 по улице Зорге. По просьбе жителей обновляются пешеходные дорожки, но подрядчик подошёл к выполнению работ с удобством для себя. Загнали тяжёлую технику и, лавируя между игровыми фигурками на детской площадке, разрушили покрытие полностью», — пишет читательница Любовь.

«На Широкой, где 10 автомобилей пробили колёса, — ямка всё ещё там», — бьёт тревогу читатель Александр.

Повреждение проезжей части напротив дома на улице Семьи Шамшиных, 58.

А так ездят в Новосибирской области. Это дорога в Маслянинском районе.

Сначала положить асфальт, потом раскопать дорогу — основы отечественного ремонта. «Перекрёсток Немировича-Данченко и Станиславского. Новый асфальт не успел испачкаться. Успешное освоение денег программы „Безопасные и качественные дороги“», — сообщают очевидцы.

«Фото с автобусной остановки на НИИЖТе. Безобразие! В прошлом году на этом же месте делали ремонт. Как нам входить в автобус? Это что за город?» — возмущены пассажиры.

Ну а на МЖК дороги продолжают массово разваливаться. «Это уже крик отчаяния. Два месяца жители МЖК ездят по убитым в хлам дорогам. Яма через каждый квадратный метр. Дорожники заделывают часть ям какой-то неведомой субстанцией, которая разваливается максимум через неделю. Другую часть ям всегда оставляют, логику этих действий не объяснить. Жители МЖК уже не знают, каким богам молиться, к кому обращаться?» — крик души от читателя Евгения.

Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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