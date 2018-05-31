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Китайцы выпустили дешевую подделку Lamborghini Urus по цене «Дастера»
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Китайцы выпустили дешевую подделку Lamborghini Urus по цене «Дастера»
Вести.Ru
12 минут назад
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Вести.Ru
Китайский автопром постепенно отходит от откровенного плагиата, но это касается далеко не всех производителей. Местная компания Huansu выпустила клон суперкроссовера
Lamborghini
, хотя с технической точки зрения это лишь жалкое подобие.
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