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Китайцы выпустили дешевую подделку Lamborghini Urus по цене «Дастера»
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Китайцы выпустили дешевую подделку Lamborghini Urus по цене «Дастера» 

Вести.Ru 12 минут назад
Фото: Вести.Ru
Китайский автопром постепенно отходит от откровенного плагиата, но это касается далеко не всех производителей. Местная компания Huansu выпустила клон суперкроссовера Lamborghini, хотя с технической точки зрения это лишь жалкое подобие.
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