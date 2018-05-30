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Девушка пропала в Карелии, заказав машину через сервис «BlaBlaCar»
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Девушка пропала в Карелии, заказав машину через сервис «BlaBlaCar» 

Карельские вести 1 час назад
18-летняя Василиса Жданович выехала из Питкяранты в Кемь на неустановленной автомобиле и исчезла.
Карельская полиция объявила в розыск 18-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-центр МВД РК.
29 мая в вечернее время выехала из Питкяранта в Кемь на неустановленной автомашине, заказанной посредством сервиса «BlaBlaCar», Жданович Василиса Викторовна, 2000 года рождения и до настоящего времени ее местонахождения не установлено. Последний раз выходила на связь с сестрой по мобильной связи около 01:00 30 мая, находясь в районе поселка Щеккила Пряжинского района,
— говорится в сообщении.
Всех кто располагает любой информацией о местонахождении Жданович Василисы Викторовны, просим сообщать по телефонам 715-420 или 02.
По материалам: ptzgovorit.ru
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