Девушка пропала в Карелии, заказав машину через сервис «BlaBlaCar»

18-летняя Василиса Жданович выехала из Питкяранты в Кемь на неустановленной автомобиле и исчезла.

Карельская полиция объявила в розыск 18-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-центр МВД РК.

29 мая в вечернее время выехала из Питкяранта в Кемь на неустановленной автомашине, заказанной посредством сервиса «BlaBlaCar», Жданович Василиса Викторовна, 2000 года рождения и до настоящего времени ее местонахождения не установлено. Последний раз выходила на связь с сестрой по мобильной связи около 01:00 30 мая, находясь в районе поселка Щеккила Пряжинского района,

— говорится в сообщении.

Всех кто располагает любой информацией о местонахождении Жданович Василисы Викторовны, просим сообщать по телефонам 715-420 или 02.

По материалам: ptzgovorit.ru