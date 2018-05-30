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Умные дороги: вызовут «скорую», обеспечат Интернетом
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Умные дороги: вызовут «скорую», обеспечат Интернетом 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Стартап, основанный в штате Канзас, США, обещает создать умные дороги, внедрив технологии 21 века в само дорожное покрытие.
Компания Integrated Roadways хочет заменить обыкновенный асфальт сложными бетонными плитами, которые дадут обыкновенным дорогам возможность замечать автомобили и знать, где они находятся, в реальном времени. Зная, где находятся машины, и с какой скоростью они движутся, дороги могут в теории первыми отреагировать на возможную аварию и вызвать спасателей. Они также могут собирать информацию о своем состоянии, предупреждать о пробках и советовать выбрать водителям более безопасный и эффективный маршрут.
Integrated Roadways также говорит, что такая система может основой для сети 5G, так как в таком случае в будущем не понадобится новая инфраструктура, и сигналы можно будет посылать прямо по встроенному в дороги оптоволокну.
Вроде бы все хорошо, но, если вдуматься, зачем это нужно? Вокруг и так сплошные средства слежения, так зачем еще оснащать подобными устройствами дороги? И остается вопрос данных: кто будет иметь к ним доступ, и сколько информации о людях будут собирать такие смарт-дороги? Надо ли нам будет принимать некие условия и положения, прежде чем въехать на подобную трассу, и в чем такая кардинальная выгода подобного покрытия в условиях повсеместного GPS и связи?
В своем демо-видео Integrated Roadways упоминает, что дороги будут строиться не на деньги государства, а на средства третьих лиц, которые потом будут использовать информацию от дорог для целей рекламы. То есть речь идет об интерактивных биллбордах и рекламе, привязанной к местности. Но что конкретно будут получать эти будущие спонсоры? Пока неизвестно, но компания уже работает с Транспортным департаментом Колорадо, хотя пока только на уровне концепции.
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