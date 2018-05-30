Ещё
Впереди каникулы. Надымских старшеклассников научили не теряться в трудную минуту
Далее:
Читайте также:
Ещё

Впереди каникулы. Надымских старшеклассников научили не теряться в трудную минуту 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Надыме в конце учебного года во всех школах города прошли учебно-тренировочные занятия по оказанию первой доврачебной медицинской помощи.
Занятия проводились специалистами детской поликлиники для учеников 10-х классов. Обучение включало как теоретическую, так и практическую части. Медики рассказали о видах кровотечений, ожогов, переломов и других травм, показала, как накладывать жгуты и шины на поврежденные конечности. Ребята узнали алгоритм первой доврачебной помощи человеку при внезапной остановке сердца, смогли попробовать себя в роли «спасателей» на специальных манекенах. Также они потренировались в наложении жгутов и повязок друг другу.
«Приобретенные навыки помогут старшеклассникам не растеряться в трудную минуту. Каждый из нас может однажды оказаться на месте ДТП или рядом с человеком, неожиданно потерявшим сознание, сломавшим руку или получившим ранение, ушиб, порез, обморожение, ожог. Важно четко знать, какие действия мы можем предпринять до приезда скорой помощи, чтобы помочь ему, а чего делать категорически нельзя, чтобы не навредить пострадавшему», — сообщил корреспонденту ИА «Север-Пресс» специалист по связям с общественностью надымской больницы Василий Полищук.
ИА Север-Пресс: последние новости
Экстремальные выходные. Новоуренгойцы будут тонуть в сугробах и бороздить тундру Первый паром с мужевскими автомобилями уже сегодня прибудет в Приобье Рубка леса, прокладка трассы. Началось строительство дороги Объезд города Надыма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стальные нервы: модель не соблазнила гаишников7
Кто виноват в росте цен на бензин25
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал55
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин13
На дорогах России появился новый способ обмана
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение