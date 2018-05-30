Впереди каникулы. Надымских старшеклассников научили не теряться в трудную минуту 

В Надыме в конце учебного года во всех школах города прошли учебно-тренировочные занятия по оказанию первой доврачебной медицинской помощи.
Занятия проводились специалистами детской поликлиники для учеников 10-х классов. Обучение включало как теоретическую, так и практическую части. Медики рассказали о видах кровотечений, ожогов, переломов и других травм, показала, как накладывать жгуты и шины на поврежденные конечности. Ребята узнали алгоритм первой доврачебной помощи человеку при внезапной остановке сердца, смогли попробовать себя в роли «спасателей» на специальных манекенах. Также они потренировались в наложении жгутов и повязок друг другу.
«Приобретенные навыки помогут старшеклассникам не растеряться в трудную минуту. Каждый из нас может однажды оказаться на месте ДТП или рядом с человеком, неожиданно потерявшим сознание, сломавшим руку или получившим ранение, ушиб, порез, обморожение, ожог. Важно четко знать, какие действия мы можем предпринять до приезда скорой помощи, чтобы помочь ему, а чего делать категорически нельзя, чтобы не навредить пострадавшему», — сообщил корреспонденту ИА «Север-Пресс» специалист по связям с общественностью надымской больницы Василий Полищук.